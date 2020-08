Ciro Immobile meilleur buteur de la saison en Serie A, Ronaldo 2e à 5 buts

L'attaquant de la Lazio Rome Ciro Immobile a fini meilleur buteur de la saison 2019/2020 du Championnat d'Italie de football avec 36 réalisations, égalant le record sur une saison établi par Gonzalo Higuain avec Naples en 2015/2016.

Classement des buteurs du Championnat d'Italie de football à l'issue de la 38e journée:

36 buts: Immobile (Lazio Rome)

31 buts: Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

23 buts: Lukaku (Inter Milan)

21 buts: Caputo (Sassuolo)

18 buts: João Pedro (Cagliari), Muriel (Atalanta Bergame), Zapata (Atalanta Bergame)

16 buts: Belotti (Torino), Dzeko (AS Rome)

15 buts: Ilicic (Atalanta Bergame)

14 buts: Berardi (Sassuolo), Mancosu (Lecce), Martínez (Inter Milan)

12 buts: Cornelius (Parme), Petagna (SPAL), Simeone (Cagliari)

11 buts: Boga (Sassuolo), Chiesa (Fiorentina), Dybala (Juventus Turin), Gabbiadini (Sampdoria Gênes), Lapadula (Lecce), Milik (Naples), Quagliarella (Sampdoria Gênes), Rebic (AC Milan)

10 buts: Ibrahimovic (AC Milan), Kulusevski (Parme), Lasagna (Udinese)

9 buts: Barrow (Bologne), F. Caicedo (Lazio Rome), Calhanoglu (AC Milan), Correa (Lazio Rome), Gosens (Atalanta Bergame), Mertens (Naples), Mkhitaryan (AS Rome), Pandev (Genoa), Pasalic (Atalanta Bergame)

8 buts: Criscito (Genoa), Di Carmine (Hellas Vérone), Higuain (Juventus Turin), Insigne (Naples), Malinovskiy (Atalanta Bergame), Okaka (Udinese), Orsolini (Bologne)

7 buts: De Paul (Udinese), Donnarumma (Brescia), Gervinho (Parme), Gómez (Atalanta Bergame), Kolarov (AS Rome), Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Palacio (Bologne), Pessina (Hellas Vérone), Pulgar (Fiorentina), Ramirez (Sampdoria Gênes), Torregrossa (Brescia)

6 buts: Alberto (Lazio Rome), Berenguer (Torino), Bonazzoli (Sampdoria Gênes), Hernandez (AC Milan), Kouamé (Fiorentina), Kucka (Parme), Leão (AC Milan), Nainggolan (Cagliari), Sanabria (Genoa), Veretout (AS Rome), Vlahovic (Fiorentina), Zaniolo (AS Rome), Zaza (Torino)

5 buts: Balotelli (Brescia), Candreva (Inter Milan), Caprari (Parme), Djuricic (Sassuolo), Faraoni (Hellas Vérone), N. Kalinic (AS Rome), Milenkovic (Fiorentina), Perotti (AS Rome), Pinamonti (Genoa), Soriano (Bologne)

4 buts: Ansaldi (Torino), Bani (Bologne), Callejón (Naples), Cutrone (Fiorentina), D'Ambrosio (Inter Milan), De Ligt (Juventus Turin), de Vrij (Inter Milan), Falco (Lecce), Gagliardini (Inter Milan), Inglese (Parme), Kessie (AC Milan), Kluivert (AS Rome), Kurtic (Parme), Linetty (Sampdoria Gênes), Lozano (Naples), Manolas (Naples), Pazzini (Hellas Vérone), Piatek (AC Milan), Sánchez (Inter Milan), Sansone (Bologne), Traorè (Sassuolo), Young (Inter Milan)

3 buts: Babacar (Lecce), Bonaventura (AC Milan), Bonucci (Juventus Turin), Borini (Hellas Vérone), Bremer (Torino), Brozovic (Inter Milan), Calderoni (Lecce), Castrovilli (Fiorentina), Chancellor (Brescia), Defrel (Sassuolo), Di Lorenzo (Naples), Fabián (Naples), Fofana (Udinese), Gagliolo (Parme), Lazovic (Hellas Vérone), Llorente (Naples), Lucioni (Lecce), Nestorovski (Udinese), Pezzella (Fiorentina), Pjanic (Juventus Turin), Ramsey (Juventus Turin), Ribéry (Fiorentina), Sensi (Inter Milan), Smalling (AS Rome), Stepinski (Hellas Vérone), Under (AS Rome), Valoti (SPAL), Veloso (Hellas Vérone), Verre (Hellas Vérone)

2 buts: Acerbi (Lazio Rome), Allan (Naples), Barák (Lecce), Bastoni (Inter Milan), Biraghi (Inter Milan), Bonifazi (SPAL), Borja Valero (Inter Milan), Cassata (Genoa), Castillejo Azuaga (AC Milan), Castro (Cagliari), Ceppitelli (Cagliari), Cerri (SPAL), J. G. Cuadrado (Juventus Turin), D'Alessandro (SPAL), Danilo (Juventus Turin), de Roon (Atalanta Bergame), Dessena (Brescia), Di Francesco (SPAL), Djimsiti (Atalanta Bergame), Duncan (Fiorentina), Farias (Lecce), Freuler (Atalanta Bergame), Iacopini (Parme), Iago Falqué (Genoa), Jankto (Sampdoria Gênes), La Mantia (Lecce), Larangeira (Bologne), Marusic (Lazio Rome), Muldur (Sassuolo), Nández (Cagliari), Palomino (Atalanta Bergame), Pellegrini (AS Rome), Peres (AS Rome), Poli (Bologne), Politano (Naples), Raspadori (Sassuolo), Saponara (Lecce), Schöne (Genoa), Sema (Udinese), Spalek (Brescia), Tolói (Atalanta Bergame), Vecino (Inter Milan), Verdi (Torino), Zaccagni (Hellas Vérone), Zielinski (Naples), Zmrhal (Brescia)

1 but: Adekanye (Lazio Rome), Agudelo (Genoa), Alex Sandro (Juventus Turin), Askildsen (Sampdoria Gênes), Badelj (Fiorentina), Barella (Inter Milan), Barilla (Parme), Bartolomeu Jacinto (Lazio Rome), Benassi (Fiorentina), Bennacer (AC Milan), Bernardeschi (Juventus Turin), Bisoli (Brescia), KP Boateng (Fiorentina), Bourabia (Sassuolo), Caceres (Fiorentina), Calabria (AC Milan), Castagne (Atalanta Bergame), Cataldi (Lazio Rome), Chabot (Sampdoria Gênes), Chiellini (Juventus Turin), Cistana (Brescia), Cristante (AS Rome), Dabo (SPAL), Darmian (Parme), Dawidowicz (Hellas Vérone), Deiola (Lecce), Demiral (Juventus Turin), Demme (Naples), Denswil (Bologne), Diawara (AS Rome), Donati (Lecce), Douglas Costa (Juventus Turin), Dzemaili (Bologne), Edera (Torino), Elmas (Naples), Eriksen (Inter Milan), Esposito (Inter Milan), Faragò (Cagliari), Fazio (AS Rome), Floccari (SPAL), Gagliano (Cagliari), Ghezzal (Fiorentina), Godin (Inter Milan), Goldaniga (Genoa), Grassi (Parme), Haraslin (Sassuolo), Hysaj (Naples), Izzo (Torino), Juwara (Bologne), Karamoh (Parme), Krejcí (Bologne), Kumbulla (Hellas Vérone), Lerager (Genoa), Léris (Sampdoria Gênes), Luiz Felipe (Lazio Rome), Lukic (Torino), Magnani (Sassuolo), Majer (Lecce), Maksimovic (Naples), Mancini (AS Rome), Meccariello (Lecce), Missiroli (SPAL), Nkoulou (Torino), Obiang (Sassuolo), Oliva (Cagliari), Papetti (Brescia), Parolo (Lazio Rome), Pereiro (Cagliari), Pérez (AS Rome), Pisacane (Cagliari), Pussetto (Udinese), Rabiot (Juventus Turin), Radu (Lazio Rome), Ragatzu (Cagliari), Rincon (Torino), Rodrigo (Udinese), Rog (Cagliari), Rogerio (Sassuolo), Romagnoli (AC Milan), Romero (Genoa), Rômulo (Brescia), S. Amrabat (Hellas Vérone), Saelemaekers (AC Milan), Salcedo Mora (Hellas Vérone), Samir (Udinese), Santander (Bologne), Semprini (Brescia), Shakhov (Lecce), Singo (Torino), Skov Olsen (Bologne), Soumaoro (Genoa), Spinazzola (AS Rome), Sprocati (Parme), Strefezza (SPAL), Stryger Larsen (Udinese), Sturaro (Genoa), Suso (AC Milan), Svanberg (Bologne), Tabanelli (Lecce), Thorsby (Sampdoria Gênes), Toljan (Sassuolo), Tomiyasu (Bologne), Tonali (Brescia), Traoré (Atalanta Bergame), Younes (Naples), Zapata (Genoa).