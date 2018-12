Cesare Prandelli, ancien sélectionneur de l'Italie, arrive à la Genoa

L'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra de football Cesare Prandelli a été nommé entraîneur du club de la Genoa où évolue notre compatriote Stéphane Omeonga, a annoncé vendredi l'équipe de Serie A.



Il succède à Ivan Juric, remercié jeudi après avoir perdu aux tirs au but au 4e tour de la Coupe d'Italie contre Entella, club de Serie C. Prandelli sera présenté officiellement samedi matin.

Prandelli, 61 ans, a mené les Azzurri entre 2010 et 2014 et a atteint la finale de l'Euro 2012, perdue 4-0 face à l'Espagne.

Depuis son départ de l'équipe nationale italienne, il a connu des difficultés. Il n'a entraîné Galatasaray que pendant 16 matchs entre juillet et novembre 2014. A Valence, d'octobre à décembre 2016, il n'est resté à son poste que durant dix rencontres et a été remercié après 12 matchs par Al-Nasr entre juillet 2017 et janvier dernier.

Il a déjà été en charge de clubs en Série A (Atalanta, Parme, AS Rome et Fiorentina).

La Genoa est 14e au classement avec 15 points avant les matchs du week-end. Elle accueille SPAL, 15e (14 pts) dimanche à 18h00 pour le compte de la 15e journée.