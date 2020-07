Ce titre avec la Juventus a "une saveur forte" pour Maurizio Sarri

Maurizio Sarri savoure le titre de champion d'Italie décroché par la Juventus. Le 9e consécutif pour les Turinois, le premier pour l'entraîneur.



"Ça a une saveur forte. Gagner est dur et ce club gagne depuis tant d'années. Chaque année c'est plus dur. Il n'y a rien d'acquis dans le sport et ça n'est pas facile de rester à ce niveau", a-t-il commenté sur la chaîne Sky. "Ç'a été une saison très dure, très longue, particulière. Réussir à être champions à deux journées de la fin, c'est le grand mérite du groupe. Cristiano et Dybala font la différence. Ce scudetto est en grande partie grâce à eux. Mais il y a tout le club. Le président est une personne qui te donne de l'énergie, les dirigeants sont toujours présents, donc le club est un élément important".



"Quand on arrive il faut entrer sur la pointe des pieds. Puis c'est un long parcours. On ne peut pas arriver dans un club qui gagne depuis huit ans et vouloir tout changer. Ce ne serait pas intelligent".