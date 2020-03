Castagne : "Si les Belges veulent que cela se termine vite, il faut prendre ce coronavirus au sérieux"

Timothy Castagne, joueur de l’Atalanta Bergame, est aux "premières loges" pour voir les dégâts causés par le coronavirus. Il y a un mois, la rubrique nécrologique occupait une page et demie dans "l’Echo di Bergamo". Le vendredi 13 mars, ce sont 10 pages qui y étaient consacrées.



Les chiffres marquent les esprits et poussent le Diable rouge à lancer cet avertissement : "il faut que les Belges commencent à comprendre. S’ils font comme nous (en Italie, ndlr) au début, en se disant que ce n’est pas très grave, on a vu ce que cela a donné. S’ils veulent que cela se termine vite, il faut prendre cela au sérieux", explique-t-il, joint par téléphone par le Week-end Sportif. "En Italie, il y a beaucoup de malades, je pense que les supporters comprennent".

En Lombardie, la région la plus touchée d’Europe, la vie tourne au ralenti. "On en fait pas grand-chose. Donc on s’ennuie un petit peu. Il n’y a presque personne dans les rues. Ceux qui sortent le font avec un masque et des gants. La ville est vide. Ça va continuer comme ça, je pense. Les occupations sont rares".



Les jours sans match se succèdent, le chrono tourne et la forme décline. "Faire des exercices à la maison ce n’est pas pareil que de faire de courir sur le terrain". Le spectre d’un report de l’Euro se profile. "Ce serait dommage. Mais arriver à l’Euro sans avoir joué ou s’être entraîné pendant un mois ou plus, ce serait aussi difficile. Il faut trouver une date mais aussi regarder à la forme des joueurs puisque toutes les grandes compétitions sont à l’arrêt."



L'Atalanta a "confirmé" dimanche "la forme d'isolement à domicile" de toute l'équipe suite à l'annonce que cinq membres du personnel du FC Valence, affronté en Ligue des Champions, ont été infectés par le coronavirus. Cette pratique était déjà mise en œuvre par le club depuis le retour de Valence. Selon les médias italiens, l'Atalanta avait initialement programmé de reprendre l'entraînement le 16 mars, mais a à présent repoussé la reprise au 24 mars.