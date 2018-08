Castagne: "Ma sélection ouvre les yeux de beaucoup de personnes"

Timothy Castagne était en train de manger avec ses équipiers quand Roberto Martinez a dévoilé la liste des 23 Diables rouges dont il fait partie pour la première fois de sa carrière. L'Arlonais a donc appris la bonne nouvelle de la bouche de sa compagne qui s'est précipitée sur son téléphone pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Une bonheur qui vient gommer la déception de jeudi soir après l'élimination de son équipe l'Atalanta Bergame en barrage de l'Europa League. "Cela me procure beaucoup de joie. C'est un honneur d’être repris pour défendre les couleurs de la Belgique", a réagi Castagne joint par la RTBF via Skype.

"Je m’y attendais un peu car je venais aussi d’une bonne saison l’année dernière", a enchaîné le joueur de 22 ans. "Pour le Mondial, le sélectionneur a fait un choix que je respecte. Ce n’était pas facile d’intégrer plusieurs jeunes directement pour la Coupe du monde. C’est une belle récompense. Tout le monde comprend désormais que j'ai bien évolué car je suis repris. C'était plus difficile à comprendre auparavant car je suis en Italie et c'est plus difficile de me suivre. Cette sélection ouvre les yeux de beaucoup de personnes."

Auteur d'un bon début de saison sur le flanc droit du 3-4-1-2 de l'Atalanta, Castagne se dit prêt à jouer à n'importe quel poste chez les Diables. "Je peux apporter à gauche, à droite et je peux aussi jouer en tant que central. Ma polyvalence m’a certainement aidé pour intégrer cette sélection. C’est un de mes atouts. J’ai un bon positionnement défensif mais j’ai aussi un gros coffre. Je peux faire beaucoup de kilomètres pour apporter également offensivement."

Présent 90 minutes face à la Roma la semaine dernière puis 120 minutes contre Copenhague ce jeudi malgré une blessure à la tête, Castagne pourrait bénéficier d'un peu de repos pour la réception de Cagliari ce dimanche. Il prendra ensuite la direction de la Belgique pour se mesurer avec ses nouveaux équipiers. Je pourrai voir un peu à quel niveau je me situe. Je serai prêt si on me donne du temps de jeu mais je veux aussi montrer aux entraînements qu’il a bien fait de me choisir et tout donner pour être repris la prochaine fois."