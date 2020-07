Castagne et l'Atalanta imposent leur loi face à Mertens et au Napoli

L'Atalanta n'a laissé aucune place à la réaction napolitaine et a poussé sur les flancs, notamment sur le droit avec Castagne. Le Diable rouge est d'ailleurs à la base du second but des siens. Il a en effet échangé plusieurs fois avec Rafael Toloi pour désorienter la défense adverse avant que le Brésilien ne serve (involontairement) Robin Gosens pour le but du 2-0 (56e).

GOAL | L'Atalanta double la mise via Gosens !



