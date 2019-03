Castagne à l'assist dans la victoire de l'Atalanta face à Parme

Timothy Castagne a, une nouvelle fois, été décisif avec l’Atalanta, en délivrant sa troisième passe décisive de la saison en championnat.

L’Atalanta Bergame se déplaçait à Parme dans le cadre de la 29eme journée de Série A et est parvenu à aller chercher trois importants dans la course aux places européennes avec l’AC Milan, la Lazio et l’AS Roma.

Alors que le score était de 1-1, Timothy Castagne, décalé sur son coté droit, a centré en retrait vers l’inévitable Duvan Zapata qui a bien conclu l’action pour donner l’avantage à l’équipe lombardienne.

Le Colombien a même été l’auteur d’un doublé dans ce match puisqu’il a remis le couvert dans les arrêts de jeu (1-3). Son 19eme but cette saison en Série A.