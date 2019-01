Carrasco, pisté par le Milan AC, prêt à suivre l'exemple de Witsel ?

Le mercato hivernal à peine ouvert, les rumeurs de transferts s’intensifient déjà. La presse belge est naturellement attentive à la situation des éléments belges évoluant à l’étranger. Certains, en position délicate, pourraient être tentés par une autre aventure.

C’est le cas de Yannick Carrasco. Passé par le Racing Genk, l’AS Monaco et l’Atletico Madrid, le Belge de 25 ans a rejoint la Chine, et le Dalian Yifang plus précisément, en février dernier. Le voyage ne se déroule pas aussi bien qu’espéré : sauvetage de justesse avec son équipe en division 1 chinoise, bagarre à l’entrainement avec un équipier et perte de sa place de titulaire en équipe nationale.

Notre compatriote peut compter sur un intérêt prestigieux en ce début du mois de janvier, celui du Milan AC, annonce le Corriere della Sera. Une belle manière de rebondir en Europe et de se rappeler aux bons souvenirs du sélectionneur fédéral Roberto Martinez.

Carrasco sur les traces d’Axel Witsel (en pleine bourre à Dortmund après son expérience chinoise) ? Réponse dans les semaines à venir.