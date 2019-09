Cagliari témoigne son soutien à Lukaku et souligne son intention de punir les individus

Alors que Romelu Lukaku a été victime de cris racistes hier lors du match à Cagliari, le club a réagi via son site Internet : "Nous soulignons notre intention d’identifier, d’isoler et d’interdire les ignorants dont les actions et les comportements vont à l’encontre des valeurs que le club promeut chaque jour."

Et d’ajouter : "Alors que le match a été l’occasion de voir des supporters des deux camps vivre le match ensemble, nous ne devons pas accepter et minimiser ce qu'il s’est passé."

Si le club s’excuse bien, il faut quand même rappeler que ce n’est pas la première fois que de tels incidents se passent dans ce stade. Le match de dimanche va-t-il enfin servir de déclic aux dirigeants du club ?

"Nous sommes solidaires avec Lukaku et nous montrons notre engagement pour éradiquer l’une des plaies du monde du football. Cagliari vous demande de l’aide pour cette bataille et pour que personne ne se sente exclu", conclut le communiqué.