La course au titre de Capocannoniere, titre de meilleur buteur de la Serie A, fait rage en haut du classement du Calcio. Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku mènent la lutte de front.

Avant le début de cette 27e journée, le Portugais comptait deux réalisations d'avance sur le Belge. Big Rom s'est illustré lors du déplacement au Torino en inscrivant le but d'ouverture, mais Cristiano lui a répondu du tac au tac en inscrivant un triplé en première mi-temps face à Cagliari.

Il a d'abord repris de la tête un excellent centre de Cuadrado, avant de doubler la mise sur penalty puis de tripler la mise sur un service de Chiesa.

Giovanni Simeone a ensuite sauvé l'honneur de Cagliari, qui s'est donc incliné 1-3 face à la Juve. Les Turinois pointent donc toujours à dix longueurs de l'Inter, qui compte toutefois un match de plus.

CR7, dont on évoque un retour possible au Real Madrid régulièrement depuis l'élimination de la Juventus en huitième de finale de la Ligue des champions, a repris ses distances avec Lukaku et compte désormais 4 buts d'avance au classement des buteurs.

Aucun des deux joueurs n'ont remporté ce trophée au terme d'une saison, puisqu'ils ont été barrés par Immobile (2020 - 36 buts) et Quagliarella (2019 - 26 buts) depuis leurs arrivées en Italie.