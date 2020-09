Buteur et double passeur, Dries Mertens lance Naples vers une large victoire contre la Genoa

Naples a battu la Genoa et a empoché sa deuxième victoire en deux matches de Série A. Avec deux assists et un but, Dries Mertens a été déterminant pendant les 66 minutes qu’il a passées sur la pelouse (6-0).



Buteur lors de la première journée, Ciro a confirmé sa bonne forme pour sa première sortie au San Paolo. Après dix minutes, il a adressé une merveille de ballon piqué à Hirving Lozano qui a conclu au deuxième poteau (1-0). Lancé dans l’axe, il a pris Marchetti à contre-pied pour faire 3-0. Avant de céder sa place, il a encore trouvé le temps de glisser le ballon dans la course de Lozano (4-0). Le match plié, il a quitté la pelouse.



Ses équipiers n’étaient pas rassasiés et ils ont fait grimper le score à 6-0.