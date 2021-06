Buffon pose avec le maillot de Parme et se lance dans un nouveau défi : "Je suis certain d’être encore fort"

Gianluigi Buffon a fait retour en grande pompe au stade Tardini de Parme où il a été présenté mardi soir avec le nouveau maillot des 'Ducali'. Trente ans après son arrivée en équipes de jeunes, 26 ans après ses débuts chez les pros (1995), Buffon a été accueilli chaleureusement par les spectateurs présents dans les tribunes et par des joueurs de l’école des jeunes qui l’entouraient sur la pelouse.

Actif sous les couleurs de Parme de 1995 à 2001, il est entre-temps devenu une légende du football mondial. Le portier de 43 ans est revenu sur cette longue période loin de Parme. "En tant qu’homme, j’ai changé depuis que je suis parti. Entre mes 23 ans et mes 43 ans, j’ai eu le temps de mûrir. Je suis sans doute parvenu à dominer mon aspect fanfaronnant même si je ne l’ai pas totalement mis de côté. Cela me permet d’avoir encore de l’énergie. J’ai encore besoin des rêves qu’avait cet enfant que j’étais pour continuer à me motiver", a raconté Buffon mardi soir.

Le vétéran italien a signé un contrat de deux ans avec Parme et devrait donc rester en activité pendant deux ans. L’objectif de Buffon sera de ramener sa nouvelle équipe en Serie A après la récente relégation en Serie B.

"Si je ne suis pas embarqué dans l’aventure émotionnellement, les choses ne réussissent pas comme d’habitude. C’est pour cela que j’ai choisi de revenir à Parme. Je suis certain de pouvoir être un un gardien fort si mon implication émotive est totale. Pour moi, Parme c’est le choix idéal pour me lancer un dernier défi", a encore ajouté Buffon avant de conclure.

"Si j’ai fait ce choix, c’est aussi car je serai heureux du fait que les supporters plus jeunes de Parme puissent se dire qu’ils ont vu Buffon jouer dans leur club de cœur et être fiers de cela."