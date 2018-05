Buffon annonce la fin de sa "magnifique aventure" à la Juventus, pas de sa carrière

Gianluigi Buffon, 40 ans, a annoncé qu'il quittait la Juventus de Turin dans une conférence de presse diffusée sur les réseaux sociaux de la Juventus.

Accompagné d'Andrea Agnelli, le président du club il a annoncé qu'il quittait le club de son cœur, où il évoluait depuis 2001. "Aujourd'hui est un jour particulier pour moi. Aujourd'hui je suis serein, je ressens aussi beaucoup de satisfaction, j'ai été si chanceux et privilégié d'avoir autant de gens attentionnés autour de moi. J'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Je ne voulais pas finir ma carrière à la Juventus sur une mauvaise note donc aujourd'hui je suis heureux. Je remercie la famille de la Juventus pour cette magnifique aventure."

La Juventus a été sacrée dimanche championne d'Italie pour la 34e fois, la septième fois d'affilée. Pour Buffon, il s'agissait d'un neuvième titre de champion, ce qui est un record en Italie.

Buffon n'a cependant pas précisé ce qu'il ferait après son départ de la Juventus: fin de carrière ou continuer dans un autre club. "Que vais-je faire ? Samedi, je joue un match et c'est la seule chose certaine", dit-il. "Jusqu'à il y a 15 jours, j'étais sûr d'arrêter de jouer. Mais j'ai reçu des propositions stimulantes, à la fois sur le terrain et hors du terrain. Hors du terrain, la plus intéressante m'a été faite par le président Agnelli", a-t-il dit à propos du président de la Juventus Andrea Agnelli. "La semaine prochaine, après quelques jours de réflexion sereine, je prendrai une décision définitive et certaine", a ajouté Buffon, qui aurait des contacts avec le Real, le PSG et Liverpool, selon la presse italienne.

Buffon, outre ses neuf titres de champion d'Italie, a remporté la Coupe UEFA et la Coupe d'Italie en 1999 avec Parme. Avec la Juve, il a aussi gagné la Coupe d'Italie à quatre reprises et disputé trois finales de Ligue des champions, en 2003, 2015 et 2017.

Cette saison, la Juventus a été sortie par le Real Madrid en quarts de finale. Buffon avait été exclu à la fin du match retour.

Buffon compte 176 sélections en équipe nationale. L'Italie, championne du monde en 2006 et vice-championne d'Europe en 2012, n'est pas qualifiée pour la Coupe du monde en Russie.

L'Italie doit jouer trois matches amicaux entre fin mai et début juin, dont le dernier, le 4 juin face aux Pays-Bas, se tiendra justement à Turin. Mais Buffon semble avoir tourné la page de la "Nazionale". "Je vais rester à l'écart de l'équipe nationale. Il y a plusieurs jeunes gardiens qui ont besoin d'acquérir de l'expérience pour évoluer", déclare Buffon.

Il disputera sa dernière rencontre avec la Vieille Dame ce samedi face au Hellas Vérone, avec sans doute de très nombreux hommages.