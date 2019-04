Barzagli, champion du monde en 2006, arrêtera sa carrière à la fin de la saison

Le défenseur de la Juventus Andrea Barzagli, 37 ans, a annoncé samedi qu'il mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. Barzagli a notamment remporté la Coupe du monde 2006 avec l'Italie et les sept derniers 'Scudetti' avec la Juventus.

"Quand tu es un footballeur, tu as du mal à penser à l'après, mais les blessures de cette saison m'ont aidé à comprendre. J'ai décidé d'arrêter en juin", a déclaré Barzagli après la défaite de la Juventus contre la SPAL (2-1), qui retarde le huitième sacre consécutif des 'Bianconeri'. Barzagli n'a pris part qu'à six rencontres de championnat et trois de Ligue des Champions cette saison.

Vendredi, son entraîneur Massimiliano Allegri avait déclaré qu'il accueillerait volontiers Barzagli dans son staff afin de s'occuper des défenseurs. "J'essaye de comprendre ce que je ferai après", a expliqué le défenseur. "Je suis attiré par différentes idées dans le monde du football, et je prendrai le temps avant de décider. Je dois bien comprendre ce qui peut m'intéresser et si je peux le faire bien. Jouer au football était mon rêve d'enfant. Je dois trouver quelque chose qui me donne le même enthousiasme."

Barzagli a notamment porté les couleurs de Chievo, de Palerme et de Wolfsburg. Il évolue à la Juventus depuis janvier 2011. Avec les 'Bianconeri', le défenseur a remporté sept championnats, quatre coupes et quatre Supercoupe d'Italie et disputé deux fois la finale de la Ligue des Champions. Il a été champion d'Allemagne avec Wolfsburg en 2009.

Barzagli a défendu à 74 reprises les couleurs de l'équipe nationale italienne. Avec la 'Nazionale', il a été sacré champion du monde en 2006, disputant deux matchs, et a atteint la finale de l'Euro 2012.