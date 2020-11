Avec un but du filou Mertens, Naples désosse la Roma et rend un émouvant hommage à Maradona

Alors que depuis le décès de Diego Maradona, les hommages se multiplient, celui de Naples était particulièrement attendu. Parce que la légende argentine, véritable icône du club, y a laissé une trace indélébile. Logiquement donc, tous les joueurs arboraient une tunique toute particulière à l'heure d'affronter la Roma ce dimanche et le stade était orné de plusieurs tifos en l'honneur du Pibe del Oro.

Sur le terrain, les joueurs, eux, n'ont pas déçu, venant facilement à bout d'une bien terne équipe de la Roma (4-0). Les Partenopei, magnifiquement mis sur orbite par un coup-franc d'Insigne en première mi-temps, ont déroulé lors du second acte, frappant à trois autres reprises. Et si Ruiz et Politano ont participé au festival, notre Dries Mertens national a également apporté sa pierre à l'édifice. En véritable filou qu'il est, il a facilement repris une frappe mal parée par Mirante pour inscrire sa rose personnelle.

Tout un symbole pour le Diable rouge qui idolâtrait Diego Maradona et l'avait récemment dépassé dans la liste des meilleurs buteurs du club vésuvien.