Avec 2 buts et 2 assists de Romelu Lukaku, l'Inter renverse le Torino

L’Inter de Romelu Lukaku s’est imposé 4-2 sur son terrain face au Torino ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 8e journée de Serie A. L’attaquant belge a permis à son équipe de revenir au score, en inscrivant le deuxième but des siens, avant de donner la victoire à son équipe sur pénalty. Le Diable a déjà inscrit pas moins de 9 buts en 9 rencontres avec l’Inter.

C’est pourtant le Torino qui ouvre la marque juste avant la pause via Simeone Zaza. Devant la surface adverse, Souhilo Meïté trouve superbement Zaza d’une talonnade, et ce dernier trompe Samir Handanovic d’un tir du pied gauche (0-1).

Après une première mi-temps morose, les Nerazzuri vont revenir sur la pelouse avec de meilleures intentions. Néanmoins, ce sont les Turinois qui vont creuser l’écart à la 62e grâce à Ansaldi sur pénalty (0-2). Deux minutes plus tard, Romelu Lukaku décide de prendre les choses en main. Sur un centre de Vidal, Lukaku envoie une tête sur la barre, et à la retombée du ballon, Alexis Sanchez pousse la balle au fond (1-2). A la 67e, scénario presque identique puisque l’attaquant belge trouve le poteau gauche mais cette fois, aucun équipier ne peut conclure. Pas de soucis pour Romelu, qui 30 secondes plus tard, inscrit le deuxième but de son équipe (2-2).

En fin de match, l’Inter se procure un pénalty que Big Rom s’empresse de tirer. Contre pied parfait, 3-2 pour les locaux. On pense alors le match terminé, mais Lukaku en décide autrement. En contre-attaque, il déboule sur le flanc gauche et centre à ras de terre pour Lautaro Martinez qui marque. Après une remontée exceptionnelle, menée par Romelu Lukaku, l'Inter s’impose 4 buts à 2.

Après ses prestations de haut vol avec les Diables rouges en Ligue des Nations, Romelu Lukaku n’en finit plus d’impressionner. Deux buts et deux assists qui permettent à l’Inter de remonter à la 5e place en Serie A.