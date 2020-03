Au milieu du "chaos", Naples reprendra l'entraînement mercredi et suscite la polémique

L’Italie vit actuellement une catastrophe sanitaire et humanitaire en raison de l’épidémie de Coronavirus. Les morts s’y comptent par centaines alors que les services de santé sont totalement dépassés. Le pays vit un confinement strict et tout, ou presque, est à l’arrêt.

Dans tout ce chaos, le club de Naples où évolue Dries Mertens a décidé de reprendre les entraînements dès mercredi et l’a annoncé sur les réseaux sociaux s’attirant les foudres de nombreux observateurs. " Mais pourquoi ? " Personne ne semble comprendre la décision du club napolitain, et il faut bien avouer qu’elle est très difficile à justifier…

Pour l'instant, tous les événements sportifs sont suspendus jusqu'au 3 avril mais il est plus que probable que cette suspension soit étendue bien au-delà de cette date...

La décision de Naples a évidemment rapidement fait le tour des réseaux sociaux et la presse l’a relayée. Il est encore temps pour le club de revenir sur sa décision avant qu’elle ne provoque plus de dégâts… Mais rien n'est moins sur. Certains joueurs pourraient en tout cas décider de ne pas la suivre et ils risqueraient d’aller une nouvelle fois au clash avec leur président, De Laurentiis. Affaire à suivre donc.