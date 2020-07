Atalanta – Inter : Castagne face à Lukaku pour la 2e place (direct commenté 20h45)

Qui finira deuxième de Serie A derrière la peu convaincante mais intouchable Juventus ? Telle est la question qui animera les fans du Calcio ce samedi soir. Le hasard faisant souvent bien les choses, les deux prétendants à la place de dauphin, l’Inter et l’Atalanta s’affrontent dans une dernière joute plus qu’indécise. Pour l’instant, léger avantage numérique pour les Intéristes (79) qui disposent d’un tout petit point de plus que la Dea (78).

Qui parviendra à rafler cette 2e place ? L’équipe de Lukaku ou celle, contre toute attente, de Castagne ? Attention, en cas de partage éventuel, la Lazio (78 points également) pourrait venir jouer les trouble-fêtes. Début des hostilités samedi à 20h45.