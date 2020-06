Arthur à la Juventus, Pjanic à Barcelone : les signatures sont officielles

Comme prévu, les destins d'Arthur Melo et de Miralem Pjanic se sont croisés. Le premier a rejoint la Juventus de Turin en provenance du FC Barcelone alors que le second a fait le chemin inverse. Le FC Barcelone l'a annoncé lundi en début de soirée. Pjanic, 30 ans, a été transféré pour 60 millions d'euros et 5 millions en variable. Le Bosnien a paraphé un contrat de quatre ans avec une clause libératoire de 400 millions d'euros.

Comme Arthur, Pjanic ponctuera l'exercice dans son équipe actuelle. Formé à Metz, Pjanic a débuté en Ligue 1 en 2007 avant de rejoindre l'Olympique Lyonnais en 2008. En 2011, il quitte la France pour l'Italie et s'engage à l'AS Rome. Après cinq ans, 30 buts et 40 assists, il quitte la capitale italienne pour la Juventus. Depuis son arrivée à Turin en 2016, l'international bosnien a remporté trois Serie A, deux Coupes d'Italie et une Supercoupe.

Pjanic est le 3e joueur bosnien de l'histoire le plus capé (92 sélections) et le 6e meilleur buteur (15 réalisations) de sa sélection. Il a disputé la Coupe du Monde 2014 et pourrait disputer son premier Euro si la Bosnie passe les playoffs.

Un peu plus tôt lundi, le Barça avait annoncé le départ de son milieu de terrain brésilien Arthur Melo pour la Juventus en échange de la somme de 72 millions d'euros, plus 10 millions en variables.

Ce double transfert constitue deux des principaux mouvements du mercato, qui a notamment vu Timo Werner passer de Leipzig à Chelsea pour 53 millions et Mauro Icardi rester définitivement au PSG pour 50 millions.

Les Barcelonais pointent à la deuxième place de Liga, à deux longueurs du Real Madrid. Quant à la Vieille Dame, elle compte 4 points d'avance sur la Lazio.