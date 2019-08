Après Lukaku, l'Inter négocie avec MU pour Alexis Sanchez

Romelu Lukaku pourrait ne pas être le seul joueur de Manchester United à atterrir à l’Inter cet été. Les 'Nerazzurri' auraient entamé des négociations avec les Red Devils pour acquérir Alexis Sanchez. Les médias italiens évoquent à ce stade un prêt avec option d’achat mais aucun n’accord n’a encore été rejoint.

Tout pourrait cependant s’accélérer dans les prochains jours. Le Chilien n’est jamais parvenu à s’imposer à Old Trafford et a logiquement envie de temps de jeu. Manchester United n’aurait d’ailleurs aucune difficulté à se priver de ses services puisqu’il est désormais en marge du projet mancunien. Arrivé en janvier 2018 à MU, Sanchez n’a joué que 45 matches toutes compétitions confondues en 1 an et demi et n’a démarré que 9 rencontres en tant que titulaire en Premier League la saison dernière.

Son bilan de 5 buts et 9 assists n’est certainement pas à la hauteur de ses prestations avec Arsenal ou le FC Barcelone. Il reviendrait donc volontiers en Italie, où il s’était d’ailleurs révélé sous le maillot de l’Udinese.

En attendant une évolution, l’Inter étudie d’autres pistes pour trouver des partenaires d’attaque à Romelu Lukaku. Antonio Conte serait intéressé par le profil de Fernando Llorente (libre, à Tottenham l’an dernier) qu’il a déjà coaché à la Juventus. Une autre solution pourrait être un échange (+ argent en faveur de l’Inter) entre le désormais indésirable Mauro Icardi et le Polonais de Naples Arkadiusz Milik. Les nom de Duvan Zapata (Atalanta) a également été cité.