Après Cesare et Paolo, Daniel Maldini appelé en équipe première du Milan AC

Les suiveurs de la série A, et du Milan en particulier, ont inévitablement remarqué une tête connue sur le banc des Rossoneri. Bien calé dans son survêtement, un certain Daniel Maldini a assisté au partage entre son équipe et Naples (1-1).

Petit-fils de Cesare et fils de Paolo, Daniel est donc le troisième homme de la famille à porter le maillot rouge et noir, prolongeant ainsi la "dynastie" au sein du club lombard.

Désormais, et pour que la légende soit tout à fait complète, il faudrait que le cadet des Maldini foule le gazon pour la première fois. En attendant son rejeton ?