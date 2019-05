Après 18 ans de bons et loyaux services, Daniele De Rossi va quitter l'AS Rome

Daniele De Rossi, emblématique joueur de l'AS Rome depuis 18 saisons, va jouer son dernier match sous les couleurs giallorossi le 26 mai à l'occasion de la réception de Parme lors de la 38e et dernière journée de Serie A. Le milieu de terrain, 35 ans, a joué son premier match pour les Romains le 30 octobre 2001 contre le Sporting d'Anderlecht en Ligue des champions.

Romain de naissance, De Rossi a intégré le club en 2000 avant de faire ses débuts en équipe première un an plus tard contre le RSCA. Après 18 saisons pour La Louve, il veut maintenant relever un autre défi loin de Rome.

Il a porté le maillot de la Roma à 615 reprises, marquant 63 buts et délivrant 54 assists. Jamais champion d'Italie, il a dû se contenter de deux Coupes (2007 et 2008) et une Super Coupe (2007). Meilleur joueur italien du championnat en 2009, il a aussi terminé neuf fois vice-champion national (2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014, 2015 et 2017).

"Daniele est le cœur de l'AS Rome depuis maintenant dix-huit ans. Nous allons tous verser une larme au moment de le voir porter pour une dernière fois notre maillot", a déclaré le président du club, l'Américain James Pallotta.

De Rossi est aussi le quatrième joueur le plus capé de l'histoire de la sélection italienne avec 117 rencontres au compteur. Il a d'ailleurs remporté la Coupe du monde 2006.

En mai 2017, l'AS Rome avait déjà dû dire adieu à un autre joueur ayant marqué son histoire, Francesco Totti. Meilleur buteur de l'histoire du club, Totti a disputé 786 matches et inscrit 307 buts sous les couleurs de la Roma où il avait fait ses débuts en 1993, à l'âge de 16 ans.