Antonio Conte : "Romelu Lukaku attaque les espaces comme un joueur de NFL"

Romelu Lukaku vit la saison la plus prolifique de sa carrière. Son compteur-buts affiche déjà 27 réalisations et ce n’est sans doute pas fini. Après un passage compliqué à Manchester United, Big Rom a retrouvé toutes ses sensations à l’Inter. La confiance d’Antonio Conte n’y est pas pour rien. Le coach italien compare les mouvements offensifs du Diable rouge à ceux des joueurs de football américain de la NFL.



Annoncé à la Juve l’été dernier, Lukaku a choisi l’Inter. Pour l’histoire du club, pour la ville mais surtout pour l’homme qui est installé sur le banc. Depuis des années, notre compatriote rêve de travailler sous les ordres de Conte. Après plusieurs rendez-vous manqués, ces deux-là se sont trouvés. Romelu doit se sentir en confiance et soutenu pour être bon. C’est le cas en équipe nationale avec Roberto Martinez qui en a fait son indiscutable N.1, c’est le cas chez les Nerazzurri.

Lukaku et Conte partagent le sens du détail et l’amour de l’effort. Romelu cherche toujours à progresser, son allenatore le pousse. Les deux hommes ont également des références communes hors foot.



Lukaku est en un grand fan du sport US. Ce week-end, Conte a comparé son joueur à un joueur de football américain en conférence de presse après son doublé contre la Genoa. "Romelu est un footballeur atypique. Malgré sa taille (1m90), il est rapide. Il agit comme un point d’attraction mais il attaque aussi les espaces depuis le centre du terrain comme un joueur de NFL".