Antonio Conte : "Lukaku a montré pourquoi nous avons tout fait pour l'attirer"

Romelu Lukaku n’a pas manqué ses débuts avec l’Inter Milan. Le buteur belge a inscrit le 3ème des 4 buts des Milanais face à Lecce (4-0) lors de la 1ère journée en Série A.

Le Diable rouge a séduit tous les observateurs et a même obtenu une belle note de 7/10 dans le célèbre quotidien italien " La Gazetta dello Sport ".

"Il a fait son entrée dans la famille Inter de la meilleure des manières qui soit, avec une grande humilité", a confié l’entraîneur Antonio Conte en conférence de presse.

Et de poursuivre : "Ce soir, Lukaku a tout simplement montré pourquoi nous avons fait tout ce qui était possible pour l’attirer. Romelu est un géant, toujours souriant qui veut travailler pour le bien de l’équipe et il est au service de ses coéquipiers".

Antonio Conte a insisté sur le fait que l’Inter a fait une excellente affaire en acquérant Big Rom. Que d’éloges pour un Lukaku qui semble revivre et retrouver le plaisir de jouer en Italie.