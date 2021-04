Antonio Conte : "J’ai tout de suite dit que Lukaku était un diamant qui, en travaillant dessus, deviendrait extraordinaire"

Le nom est sur toutes les lèvres du côté de l'Inter Milan. Une nouvelle fois, le club s'est imposé et une nouvelle fois, il le doit en grande partie à Romelu Lukaku, auteur d'un but et d'une passe décisive face à Sassuolo (2-1). Ses chiffres sont tout bonnement exceptionnels, avec 21 buts marqués en championnat et 8 passes décisives.

Antonio Conte, son entraîneur, a souligné l'excellente saison de son joueur en conférence de presse d'après-match. "Je n’oublie pas. Certains disaient qu’il était surcoté, qu’il avait coûté trop cher" a déclaré l'Italien. "J’ai tout de suite dit que c’était un diamant qui, en travaillant dessus, deviendrait extraordinaire. Il a fait des progrès incroyables et peut encore faire plus."