Andrea Pirlo remercié par la Juventus de Turin : "Ce fut une année intense, compliquée mais merveilleuse"

La nouvelle circulait depuis ce jeudi, c’est désormais une certitude. Andrea Pirlo ne sera plus l’entraîneur de la Juventus la saison prochaine. Le club italien l’a annoncé ce vendredi via un communiqué.

"Merci Andréa. Ce sont les premiers mots que nous devons te dire à la fin de cette expérience. Tu as fait tes premiers pas en tant qu’entraîneur à la Juve et tu as une brillante carrière devant toi. Tu as remporté de grandes victoires sur les terrains les plus prestigieux, de San Siro au Camp Nou. Pour le courage, le dévouement, la passion avec lesquels tu as travaillé chaque jour, nos remerciements vont au Maestro, au Coach et à toi Andrea", peut-on lire sur le site internet des Bianconeri.

Après une saison, Andrea Pirlo, 42 ans, quitte donc la Juventus. Pour sa première expérience comme entraîneur, Pirlo a remporté la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie. Il a cependant dû se contenter de la quatrième place en championnat, arrachée à la dernière journée. Ce qui a mis un terme à l’hégémonie de la Juventus après neuf titres consécutifs.

Un nom revient avec assistance dans les médias italiens afin de succéder à Pirlo : Massimiliano Allegri. Passé par la Vieille Dame entre 2014 et 2019, le coach italien pourrait faire son retour à la Juventus dans les prochaines heures. Affaire à suivre.