Ancelotti : "Allan et Koulibaly resteront à Naples"

L'entraîneur de Naples Carlo Ancelotti a assuré samedi que son milieu de terrain brésilien Allan, qui serait convoité par le Paris SG, et son défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly, ne quitteraient pas le club cet été lors du mercato.

"Allan et Koulibaly ? Ce sont des joueurs de Naples et ils resteront des joueurs de Naples. Si vous me voyez enchaîné aux grilles de Castel Volturno (le centre d'entraînement du club, ndlr), c'est qu'ils seront partis", a déclaré Ancelotti en conférence de presse.

"Nous n'avons pas besoin de vendre", a insisté le technicien italien.

Lors du dernier mercato d'hiver, Allan était présenté par les médias sportifs italiens et français comme l'une des principales pistes du PSG au milieu de terrain. Le club parisien a recruté l'Argentin Paredes mais reste assez peu fourni dans ce secteur.

Quant à Koulibaly, il est devenu au fil des ans l'un des tout meilleurs défenseurs centraux du championnat d'Italie et la presse sportive assure que les principaux clubs européens le surveillent. Les médias italiens estiment la valeur de son contrat autour de 100 millions d'euros.