Alexis Sanchez terrasse la Juventus à la 120e minute et offre la Supercoupe d’Italie à l’Inter

Alexis Sanchez s’est érigé en héros de la finale de Supercoupe d’Italie mercredi soir en offrant un 6e sacre dans la compétition à l’Inter, vainqueur sur le gong face à la Juventus à la 120e minute de la prolongation grâce à un but du Chilien.

Une victoire globalement méritée pour les Nerazzurri, favoris et plus dangereux que les Turinois lors des 120 minutes de jeu. L’équipe de Simone Inzaghi, sacré en Supercoupe pour la 3e fois, a voulu imposer son jeu dès les premières minutes et a mis sous pression les Bianconeri. Pourtant, c’est bien la Vieille Dame qui a ouvert le score à la 25e minute grâce à un but de Weston Mckennie, servi par un superbe centre d’Alvaro Morata.

Bien dans son match, la Juventus a ensuite remis l’Inter sur de bons rails en concédant un penalty pour une faute maladroite de De Sciglio sur Dzeko. Une offrande que Lautaro Martinez ne s’est pas privé de transformer en égalisation (35e).

La deuxième période a encore une fois été maîtrisée par l’Inter qui s’est cependant cassée les dents sur une défense de la Juventus très solide. Ordonnés, les Turinois ont plutôt joué la carte du contre. Sans franc succès.

Les deux équipes se sont donc logiquement dirigées vers la prolongation… et semblaient devoir se départager aux tirs au but. Alexis Sanchez, monté à la 75e, et Alex Sandro en ont décidé autrement. Le Brésilien de la Juventus, bien en-dessous de son niveau depuis plusieurs mois, a enterré les siens en tentant une remise de la poitrine en plein rectangle à la 120e minute.

Matteo Darmian a alors profité de cette approximation pour intercepter le ballon et le dévier en direction d’Alexis Sanchez. A la 120e minute… et 1 seconde, le Chilien s’est chargé de punir la Juventus et de lancer la fête nerazzurra dans San Siro.