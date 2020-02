Alexis Saelemaekers invité de La Tribune ce lundi soir (LIVE vidéo 20H25)

Alexis Saelemaekers a fait ce dimanche ses débuts dans le Calcio en montant au jeu (77e) lors du duel entre l'AC Milan et l'Hellas Vérone (1-1), comptant pour la 22e journée. Davide Faraoni (13e, 0-1) a inscrit le premier but et Milan a répliqué par Hakan Calhanoglu (29e, 1-1). Vérone a terminé à dix suite à l'exclusion de l'ex-Brugeois du Club Sofyan Amrabat (68e). Au classement, les deux clubs font du surplace : Milan 8e (32 points) et Vérone 9e (30).

Transféré en Italie en fin de mercato, Saelemaekers sera l’invité de La Tribune ce lundi soir.