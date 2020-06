Alexis Saelemaekers a convaincu l'AC Milan

L’AC Milan va bien lever l’option et acquérir définitivement Alexis Saelemaekers, annoncent SudPresse et Het Laatste Nieuws. Une bonne nouvelle pour le joueur et pour les finances d’Anderlecht.



Le transfert avait surpris fin janvier, il va se concrétiser définitivement. Après un prêt perturbé par la pandémie et l’interruption du championnat italien, le latéral bruxellois a donc convaincu les dirigeants milanais de débourser les 3,5 millions € nécessaires à la finalisation de la transaction.



Le break, lié au Covid-19, a visiblement été bénéfique au Diablotin. Depuis la reprise, il a participé à toutes les rencontres. Sa timide apparition en Coupe d’Italie (2 minutes) a été suivie par deux montées au jeu plus conséquentes face à Lecce (22 minutes) et la Roma (36 minutes). Il a disputé 60 de ses 92 minutes milanaises au cours des trois dernières semaines.



S’ils ont décidé de miser sur Saelemakers, les Rossoneri pourraient le prêter la saison prochaine pour lui donner le temps de s’aguerrir.