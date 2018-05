Alessandro Nesta devient l'entraîneur de Pérouse

Le club de Serie B de Pérouse a fait savoir lundi qu'Alessandro Nesta devenait son nouvel entraîneur principal. Pour l'ancienne gloire de l'AC Milan, ce sera la première expérience européenne, après un passage au Miami FC, en deuxième division américaine (2016-2017). Il succède à Roberto Breda, licencié samedi.

Nesta aura pour objectif de faire monter le club en Serie A. Pérouse s'est assuré une place pour les play-offs lors de l'avant-dernière journée de compétition, sûr de terminer au moins 8e de Serie B, synonyme de dernier ticket pour ces barrages.

L'AC Pérouse a été déclaré en faillite en 2010, mais s'est rapidement rétabli. Le club a joué pour la dernière fois en Serie A lors de la saison 2003-2004.

Comme joueur, Nesta a essentiellement évolué sous les couleurs de la Lazio Rome (1993-2002) et de l'AC Milan (2002-2012), mais aussi brièvement avec l'Impact Montréal (2012-2014) et le club indien de Chennaiyin (2014). Il a remporté trois titres de champion d'Italie (1999, 2004 et 2011), trois Coupes d'Italie (1998, 2000 et 2003) et deux Ligues des champions (2003 et 2007). L'international italien à 78 reprises a également gagné une Coupe du monde en 2006 avec la Squadra Azzura.