Albertini tacle Pippo Inzaghi : "L'ignorance choisit toujours les mauvais mots"

Le confinement consécutif à la montée du coronavirus se poursuit et l'Italie, vous le voyez dans nos différents rendez-vous d'informations, tremble face au virus.

Le football n'y a logiquement pas non plus repris, mais Filippo Inzaghi, ancien attaquant du Milan AC et de l'équipe nationale, a estimé que le championnat devait absolument aller à son terme. "Le championnat doit se terminer pour garantir sa régularité. Il y a de nombreux discours qui circulent. Le plus clair et juste, c'est de revenir sur les terrains", a indiqué Inzaghi, actuel entraineur de Benevento, leader en deuxième division, à Sky Italia.

L'ancien prolifique buteur n'a visiblement pas compris les enjeux actuels... Demetrio Albertini, ex-partenaire en club et en sélection, s'est chargé de lui ouvrir les yeux avec ce tweet, en guise de tacle bien appuyé : "L'ignorance choisit toujours les mauvais mots."

"Maintenant, la priorité c'est la santé. Ce qui est important maintenant, c'est de vaincre ce virus. On reparlera de football et de sport quand on l'aura vaincu", a lui précisé Roberto Donadoni. Ancien entraineur de la sélection nationale, il s'occupe actuellement de l'équipe du Shenzhen FC, en Chine. Il s'est aussi dit "dévasté" par la situation car originaire de Bergame, ville très touchée par le virus.