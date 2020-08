Adversaire des pères et des fils : l'éternel Buffon comme dernier lien entre les générations

Gianluigi Buffon est immortel. A 42 ans, la légende italienne défend toujours fièrement les couleurs de "sa" Juventus. Au total, Gigi comptabilise désormais 24 saisons professionnelles, plus de 900 matches joués et des centaines de joueurs différents affrontés chaque semaine.

Symbole d’une longévité incroyable, le portier est vecteur de liens entre les différentes générations. Alors que la plupart de ses coéquipiers ou adversaires du début de carrière ont raccroché les crampons depuis bien longtemps, lui reste fidèle au poste. Résultat, il se surprend à affronter… les fils d’anciennes légendes du ballon rond.

Mercredi dernier, pour sa 9e titularisation de la saison, il a affronté le Cagliari d’un certain, Giovanni "Cholito" Simeone. L’attaquant des Sardes est le fils de Diego Simeone, coach de l’Atletico Madrid, qu’il avait lui-même croisé quand celui-ci jouait à l’Inter et à la Lazio à la tournure du siècle.

Et ce n’est pas la première fois. Au cours de sa longue carrière, Gigi aura joué avec ou contre Paolo Maldini et son fils Daniel, Lilian Thuram et son fils Marcus, George Weah et son fils Timothy, et Enrico Chiesa et son fils Federico. Monstrueux.