AC Milan - Naples : duel de bêtes blessées (live commenté 18h)

Les saisons respectives de Naples et de l'AC Milan n'ont rien d'un long fleuve tranquille. D'un côté, des Napolitains en pleine crise, sur et en dehors du terrain, qui ne parviennent plus à rééditer les prestations des dernières saisons. Alors qu'ils n'ont plus trouvé le chemin de la victoire depuis mi-octobre, ils pointent à une peu glorieuse 7e place, à 13 (!) points du leader, la Juventus.

De l'autre, l'AC Milan qui vit une mauvaise passe interminable qui semble ancrée encore plus profondément dans l'organigramme du club. D'une indigence offensive assez rare (seulement 11 buts inscrits, 5e pire attaque de l'élite), les Milanais se retrouvent, avec 13 petits points en douze matches, plus proche de la zone rouge que des places européennes. Alors qui sortira vainqueur de ce duel d'équipes en crise ? Réponse dès 18 heures sur notre site.