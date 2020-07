D’un côté, se rapprocher du titre. De l’autre, remonter dans le train de l’Europe : voilà en ultra-résumé les objectifs de la Juventus et de l’AC Milan avant leur rencontre de ce soir dans le cadre de la 31e journée de Serie A.

Après un redémarrage post-confinement poussif (deux partages blancs en Coupe d’Italie, débouchant sur la défaite aux tirs au but en finale contre Naples), la Juve a repris des couleurs en championnat en enchaînant 4 victoires et marquant 13 buts. Avec 7 points d’avance sur la Lazio et 11 sur l’Inter, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala (tous deux en forme) et leurs équipiers ont fait le trou. Mais l'Argentin, suspendu, ne jouera pas ce soir.

Les Rossoneri semblent eux aussi sur une assez bonne spirale. Éliminés de la Coupe (par... la Juve) pour la reprise, ils n'ont pas encore perdu depuis le retour du football sur les terrains italiens (trois victoires et un partage en championnat). Ils viennent de battre la Lazio sans discussion, avec un Zlatan Ibrahimovic à l’assist et à la conclusion (sur penalty), et un Alexis Saelemaekers qui s’installe tout doucement dans l’équipe (il sera titulaire ce soir, comme face à la Lazio). Les Milanais n’ont pas trop le choix : ils sont actuellement en dehors des places européennes, 2 points derrière Naples et l’AS Rome.

Une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 21h45.