AC Milan – Inter : Lukaku buteur et roi d’un derby milanais dominé par l’Inter

Romelu Lukaku voit rouge dès qu’il rencontre l’AC Milan et il l’a encore prouvé ce dimanche en contribuant fortement, avec un but et un assist, au succès autoritaire 0-3 des siens dans ce choc au sommet de la Serie A. Une victoire qui permet aux Nerazzurri de prendre une avance de 4 points sur leurs cousins milanais en tête du classement. Pour son 5e match face aux Rossoneri depuis son arrivée en Italie, le Diable rouge a une nouvelle fois su se montrer décisif, lui qui renseignait 4 buts dans les 4 précédentes confrontations entre les deux équipes. ►►► À lire aussi : classements et résultats de la Serie A

Début de match pied au plancer et assist 'à la De Bruyne' pour Lukaku

L’équipe d’Antonio Conte n’a pas perdu de temps pour imposer sa supériorité dans cette rencontre. Après 5 minutes de jeu seulement, c’était déjà 0-1 grâce au tandem Romelu Lukaku – Lautaro Martinez. Dans le rôle du sprinteur, le Diable rouge s’est envolé balle au pied vers le rectangle avant de tenter un premier assist pour son équipier. Contré par un retour de Simon Kjaer, Lukaku ne s’est pas découragé et a renvoyé la balle dans le rectangle pour trouver, d’un centre très précis, la tête de Lautaro Martinez (5e).

????️ | Romelu Lukaku sert un caviar à Lautaro Martinez ! ????????????????#MilanInter pic.twitter.com/Bg4cwgXrrk — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 21, 2021

Bien installés dans cette rencontre, les Interistes ont continué à poser problème à l’arrière-garde milanaise dans la demi-heure suivante. Les défenseurs de l’Inter ont attiré leurs adversaires dans leur camp avec une possession de balle très bien maîtrisée pour permettre aux avants et aux latéraux interistes de frapper plus facilement en contre. Portés par les accélérations de Barella, Hakimi et Perisic, les Nerazzurri ont réussi pas mal de reconversions mais ont péché dans le dernier geste.

Handanovic décisif face à Ibra, le Suédois applaudit un Lukaku inarrêtable

L’AC Milan a émergé au fil des minutes et a bien terminé la mi-temps avec une belle frayeur pour Samir Handanovic. Le gardien de l’Inter sera le grand protagoniste au retour des vestiaires et se montrera déterminant pour stopper la réaction intense des Milanais. C’est ainsi avec deux arrêts réflexes magnifiques qu’il va stopper deux coups de tête de Zlatan Ibrahimovic en l’espace d’une trentaine de secondes (47e) avant de détourner d’une superbe claquette la tentative à distance de Sandro Tonali (48e). L’Inter a ainsi pu faire passer l’orage en forçant l’AC Milan à se découvrir davantage. La cavalerie nerazzurra s’est alors fait un malin plaisir à exploiter ces espaces. Une nouvelle accélération d’Hakimi a donc mis un Ivan Perisic complètement transformé dans les conditions de servir Lautaro Martinez en retrait pour le but du 0-2 de l’Argentin (57e), auteur de son 13e but cette saison.

C’est ensuite Romelu Lukaku himself qui s’est chargé d’assommer l’AC Milan. Après avoir récupéré un ballon à 40m du but, le Diable rouge l’a jouée solo et s’est envolé balle au pied vers le but. Arrivé aux abords du rectangle, il a décoché une frappe imparable pour Donnarumma qui a enterré définitivement les espoirs de retour milanais (66e). Auteur de son 17e but en Serie A cette saison (ce qui le projette en tête du classement des buteurs), Lukaku a même reçu les applaudissements du rival Zlatan Ibrahimovic, bien impuissant face à une équipe interiste prête pour remporter un Scudetto qui lui échappe depuis 2010.

???? | Romelu Lukaku est décisif dans le derby avec un superbe effort en solo ! ????????️#MilanInter pic.twitter.com/4X1nBIzpei — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 21, 2021

Les compos