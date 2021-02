Nouveau derby milanais ce dimanche ! Et après l'affrontement entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic à la fin du mois de janvier en Coupe (victoire 2-1 pour l'Inter), la tension est palpable entre les deux clubs de la même ville. Il faut dire aussi que la première place de Serie A est en jeu lors de cette rencontre. L'Inter occupe actuellement la première place avec 50 points, soit seulement une unité de plus que l'AC Milan.

Il ne s'agira donc pas seulement d'un derby mais bien d'un gros match à enjeux pour les deux clubs qui possèdent désormais une petite avance sur les autres équipes du haut du classement.