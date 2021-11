AC Milan et l’Inter Milan se neutralisent, le poteau prive Saelemaekers du but décisif

Du beau spectacle mais pas de vainqueur dimanche au bout du derby milanais entre l’Inter et l’AC Milan (1-1). Les Interistes pourront regretter un penalty manqué par Lautaro Martinez à la 27e minute mais s’en sont bien sortis en fin de match lorsqu’Alexis Saelemaekers a frappé le poteau (90e).

Monté sur la pelouse à l’heure de jeu, le Diable rouge a mis une bonne quinzaine de minutes avant de rentrer dans son match. Il s’est ensuite montré très actif dans le dernier quart d’heure de jeu où les Rossoneri ont mis les Nerazzurri sous forte pression. Malchanceux sur une situation individuelle, Saelemaekers aurait pu offrir le but de la victoire à son équipe, toujours en tête de Serie A avec 32 pts, comme Naples (tenu en échec par Vérone plus tôt dans la soirée).

La première demi-heure de jeu fut la plus chaude dans ce derby. Après 11 minutes de jeu, l’ancien de la maison milaniste Hakan Calhanoglu obtenait puis transformait un penalty. Les Rossoneri répondaient 6 minutes plus tard en profitant d’un but contre son camp de Stefan De Vrij (17e).

Plutôt habile dans le rectangle adverse, l’Inter bénéficiait d’un deuxième pénalty juste avant la demi-heure de jeu mais Lautaro Martinez se faisait stopper par Tatarusanu (27e).

L’Inter s’est ensuite montré plus incisif et déterminé dans son intention d’aller gagner le match. Le rythme a toutefois diminué au fil des minutes, tout comme le nombre d’occasions franches. Privé de Barella et Dzeko, sortis sur blessure, l’Inter a souffert en fin de match mais a tout de même résisté pour ramener un point.

L’équipe de Simone Inzaghi est 3e de Serie A avec 7 points de retard sur le duo de tête. L’Atalanta complète le top 4 avec 10 longueurs de retard sur Naples et Milan.