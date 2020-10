AC Milan - AS Rome : Saelemaekers inscrit son 1er but de la saison en Serie A lors d'un partage spectaculaire

Alexis Saelemaekers a inscrit son premier but de la saison en Serie A lors du choc italien entre l'AC Milan et l'AS Rome, une rencontre très spectaculaire ! Le Belge a inscrit le but du 2-1 en espérant offrir la victoire aux siens mais ce ne fût pas le cas. L'AC Milan a été rejoint à trois reprises pour finalement concéder le partage et perdre ses premiers points de la saison. L'AC Milan était la dernière équipe des cinq grands championnats européens à avoir tout gagné cette saison.

L'ouverture du score est venue des pieds de l'incontournable Zlatan Ibrahimovic après seulement deux minutes de jeu. Edin Dzeko a égalisé au quart d'heure pour les Romains. Saelemaekers a ensuite replacé Milan devant peu après la pause. Mais Veretout a égalisé sur un penalty à la 69e minute. Dans la foulée, Alexis a été remplacé par Samuel Castillejo. Les hommes de Stefano Pioli ont repris l'avantage bénéficiant à leur tour d'un penalty, transformé par Zlatan, 3-2. Le spectacle n'était pas terminé puisque Kumbulla égalisait une nouvelle fois: 3-3 ! C'est le score final d'un match qui a tenu toutes ses promesses.