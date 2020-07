93 buts inscrits : l'Atalanta fait chavirer l'Europe grâce à son "football à l'arme blanche"

Il n’y avait qu’à voir les têtes des joueurs de Brescia mardi soir après la rencontre face à l’Atalanta pour comprendre l’étendue des dégâts. Hagards, abattus, désarmés, un sourire presque cynique ornant leurs visages déçus. Comme beaucoup d’autres avant eux, ils n’ont rien pu faire, emportés par la furia offensive de Bergame (6-2).

Une Atalanta qui n’en finit plus de surprendre, de séduire les observateurs par son jeu chatoyant, collectif et résolument offensif. Cette saison avec Bergame, les scores fleuves… pleuvent. En l’espace de quelques mois, les Lombards ont humilié l’Udinese (7-1), fessé l’AC Milan juste avant Noël (0-5), écrasé le Torino sur son propre terrain (0-7), renvoyé à leurs études les relégables de Lecce (2-7) et donc asphyxié Brescia mardi soir.

En tout, les hommes du maestro Gasperini ont planté 93 roses (en 33 matches) en Seria A, soit une hallucinante moyenne de près de trois buts par match. Dans toute l’histoire du Calcio, seul l’AC Milan de… 1951 fait mieux (118 buts inscrits). Cette saison, la deuxième meilleure marque offensive, détenue conjointement par l’Inter et la Lazio, plafonne à 68 buts, soit 25 (!) de moins. Offensivement, une Atalanta affamée cartonne, loin devant le reste de la meute.

Et si Duvan Zapata était l’incontesté et incontestable fer de lance offensif ces dernières saisons, ses persistantes blessures ont permis à d’autres joueurs d’éclore. Rien qu’en championnat, 14 joueurs différents ont inscrit un but pour Bergame cette saison. 5 titulaires ont planté au moins neuf roses. Trois (Muriel, Zapata et Illicic) figurent dans le Top 10 de Serie A. La force de l’Atalanta, c’est de ne pas être dépendant d’un seul homme. Une puissance collective salvatrice, forgée et cultivée par Gasperini au fil des mois. Muriel en est la parfaite illustration. Le Colombien n’est pas toujours titulaire, il endosse même plus souvent ce rôle ingrat de supersub, chargé de dynamiter des défenses éreintées en fin de match. Et pourtant, il est le meilleur buteur de la Dea en championnat (17 buts). L’opportuniste à la mentalité exemplaire, gourou des buts en fin de match.