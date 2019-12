630 minutes pour entrer dans la légende : le compteur tourne pour Mertens à Naples

Dries Mertens peut entrer dans la légende d’un club où il n’est plus vraiment le bienvenu. Après la crise entre les joueurs et le président, son départ au prochain mercato d’hiver semble inéluctable. Le Diable a donc jusqu’au 31 janvier pour se trouver un nouveau club (il est cité avec beaucoup d’insistance à l’Inter Milan) mais aussi pour inscrire quatre buts de plus sous les couleurs des Partenopei.

S’il y parvient, il dépassera Marek Hamsik (121 buts en 519 apparitions) en tant que meilleur buteur de l’histoire du club, après avoir pris la deuxième place à Diego Maradona. Pour cela, il faut évidemment qu’il joue et il se murmure que le président préférerait éviter de voir le Belge grimper tout en haut de l’histoire de Naples vu leur récent contentieux. Espérons pour la beauté du sport qu’il n’en sera rien…

Le compteur tourne alors que la crise s’installe au pied du Vésuve. Carlo Ancelloti a été limogé après la victoire 4-0 face à Genk… Un élément de plus dans un contexte déjà très tendu. Le nouvel entraîneur devra décider de la place qu’occupe Dries Mertens dans son équipe dans les semaines à venir. Si cette situation aboutit bel et bien à un transfert, il reste maximum sept rencontres (630 minutes maximum) au Diable pour marquer l’histoire du club qui est le sien depuis 2013.