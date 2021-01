6 changements effectués, joueur non enregistré : l'AS Rome enchaine les boulettes

L'AS Rome a vécu une soirée compliquée mardi soir en huitièmes de finale de la Coupe d'Italie. Le club romain, battu par La Spezia après prolongations (2-4) a également été l'auteur d'une erreur flagrante et réglementaire en effectuant la bagatelle... de six changements, soit un de plus qu'autorisé.

La formation de Paulo Fonseca réduite à neuf après deux minutes en prolongations seulement, l'entraîneur portugais a fait monter Ibanez et Fuzato après avoir déjà fait quatre changements. Le règlement stipule qu'un club peut bénéficier d'un quatrième créneau en prolongations mais pas pour effectuer un changement supplémentaire.

En septembre, l'AS Rome avait déjà commis une erreur en faisant entrer sur le terrain de l'Hellas Vérone un joueur non enregistré lors de la 1e journée de Serie A. Les Romains ont perdu la rencontre sur tapis vert (3-0) alors que la partie s'était achevée sur un match nul 0-0.

Deux boulettes assez évidentes en quelques mois pour le club romain.