500 buts pour l'acrobate Zlatan Ibrahimovic... dont 5 coups d'éclat mémorables

Il vient d'atteindre le cap des 500 buts en matches officiels (et 62 réalisations avec la sélection suédoise), ce dimanche en marquant face à Crotone. A 39 ans, Zlatan Ibrahimovic repousse un peu plus les limites de la "Physique" et de son physique. Il est l’exemple même que la classe n’a pas d’âge. Son physique imposant et sa souplesse (ceinture noire de taekwondo, il est un grand adepte des arts martiaux) lui permettent de marquer des buts exceptionnels. Même si sa marque de fabrique est l’aile de pigeon durant sa carrière, Ibra a marqué de toutes les positions, des buts incroyables… En finesse ou en acrobatie. On vous en propose cinq, parmi les plus marquants de sa carrière. Récap buts : 1999-2001 Malmö FF (18 buts en 47 matches)

2001-2004 Ajax (48 buts en 110 matches)

2004-2006 Juventus (26 buts en 92 matches)

2006-2009 FC Internazionale (66 buts en 117 matches)

2009-2010 FC Barcelone (22 buts en 46 matches)

2010-2012 AC Milan (56 buts en 85 matches)

2012-2016 PSG (156 buts en 180 matches)

2016-2018 Manchester United (29 buts en 53 matches)

2018-2019 LA Galaxy (53 buts en 58 matches)

2020-2021 AC Milan (26 buts en 37 matches)

Le 500e but en club de Zlatan Ibrahimovic | Zlatan Ibrahimović inscrit son 5️⃣0️⃣0️⃣e but en club ! #MilanCrotone

Ajax – NAC Breda, 2004 Les puristes le considèrent comme le plus beau but de l’histoire de l’Ajax. Ibrahimovic récupère le ballon aux 25 mètres et s’amuse avec 7 adversaires et le gardien avant de pousser subtilement le ballon au fond des filets. Bienvenue dans le remake de "Gulliver chez les Lilliputiens". Un chef-d’œuvre qui lui vaudra une renommée internationale. Ce qui frappe, c’est la technique très fine et la vivacité pour un joueur d’1m95. Name one better solo...

We’ll wait!



14 years ago @Ibra_official#OnThisDay

Suède – Italie, Euro 2004 Buteur sur penalty au match précédent contre la Bulgarie, Zlatan dispute sa première compétition officielle avec la Suède. Même s’il a mis la Eredivisie à ses pieds, il n’est pas encore " Ibracadabra ". Il le devient lors du 2e match de phase de poule contre l’Italie, l’attaquant va inscrire une remarquable aile de pigeon permettant d’égaliser à 5 minutes de la fin. Un but qui coûtera cher à l’Italie de Giovanni Trapattoni qui sera éliminée par la suite. Le regard sur la ligne d’un Christian Vieri impuissant en dit long… Score final 1-1. Deux mois plus tard, "Ibra" est transféré à la Juventus. On this day at EURO 2004: @Ibra_official scores acrobatically v @Azzurri!

On this day at EURO 2004: @Ibra_official scores acrobatically v @Azzurri!

Suède-Angleterre, 2012 Ibra a décidé de ruiner la fête de Steven Gerrard qui fête ce soir-là sa 100e sélection, en inscrivant le plus beau but de sa carrière. Dans ce retourné acrobatique, il y a toute la palette du Suédois. Aisance technique, souplesse, adresse et folie. Quel autre joueur que lui aurait pu tenter l’impossible ? Pour l’anecdote, la Suède l’emporte 4-2. Quatre buts de Zlatan. Le but "extraterrestre" d'Ibrahimovic - Football - 15/11/2012 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Plus de Football en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Anderlecht – PSG, 2013 Anderlecht reçoit les stars du PSG mais ce soir-là, une étoile brille plus que les autres. Zlatan inscrit un quadruplé et entre dans le cercle très, très fermé des joueurs à avoir planté quatre roses lors d’un match de C1… Le Suédois rejoint Van Basten, Inzaghi ou encore Messi. Soirée inoubliable dans un Parc Astrid debout qui lui réserve une ovation ! Pour le jour de son anniversaire, le gardien Thomas Kaminski espérait qu’Ibra ne lui marque pas "un but de classe mondiale". C’est raté… Quant à moi, je pourrais raconter à mes petits-enfants que j’y étais. #UCL



Le @PSG_inside fête aujourd'hui ses ans



En , le coup de canon mythique de Zlatan @Ibra_official contre Anderlecht ????#TonAvis - Le meilleur joueur de l'histoire de Paris en #ChampionsLeague, c'est: ___________ pic.twitter.com/uLz10V7Kjs — L'UEFA (@UEFAcom_fr) August 12, 2020

LA Galaxy – LA FC, 2019 De l'autre côté de l'Atlantique, on ne connaissait Zlatan qu'à travers la Télé et les réseaux sociaux. Le Lion a conquis l'Amérique et la MLS l'a consacré meilleur joueur de son histoire ! Et ce "hat trick" du Suédois dans le derby remporté 4-3, contre le Los Angeles FC vient conforter cette reconnaissance. Lors de ce match, Ibra marque cette volée de 40 mètres… Qui sera plébiscitée comme le plus beau but de l'histoire du championnat nord-américain. ???? Vous vous souvenez du 1er #ElTrafico entre #LAGalaxy et #LAFC ? Du 1er but complètement dingue de Zlatan avec @LAGalaxy_France et en #MLS ?

???? Et bien il a été nommé « plus beau but de l'histoire de la MLS » !

???? Et bien il a été nommé « plus beau but de l’histoire de la MLS » ! pic.twitter.com/ObXnUSuyb7 — La MLS en Français (@MLS_FRA) December 19, 2020