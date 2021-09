50 mètres balle au pied, dribbles chaloupés et finition parfaite : le but génial d'Okereke avec Venise

David Okereke et Thomas Henry buteurs dans le même match. Nous ne sommes pas en Pro League mais bien en Serie A. Désormais équipiers du côté de Venise, les anciens attaquants du FC Bruges et d'OH Louvain ont ouvert leur compteur but dans le championnat italien ce samedi en offrant la victoire aux Vénitiens face à Empoli (1-2).

Henry, 21 buts en 31 matches de Pro League l'an dernier, s'est chargé d'ouvrir le score en renard des surfaces. Okereke, prêté par Bruges, s'est lancé dans un véritable slalom balle au pied en partant à une soixantaine de mètres du but. Envoûtant avec ses feintes de corps qui ont désorienté ses adversaires, le Nigérian a laissé une frappe croisée chirurgicale pour faire 0-2. Un but dont il se souviendra bien longtemps.