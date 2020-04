23.3% de réussite : la stat peu reluisante de Dries Mertens

Les différents championnats de football sont logiquement à l'arrêt durant le confinement imposé pour combattre le coronavirus.

L'occasion, aussi, de se concentrer sur certaines statistiques, qu'il convient toujours de prendre avec des pincettes bien sûr. Après les 62 fois où Eden Hazard a été élu homme du match en Angleterre, place à un chiffre lié à Dries Mertens, un autre Diable rouge.

C'est un peu moins brillant cette fois. En effet, d'après WhoScored (site spécialisé dans les statistiques liées au football), sur les attaquants des cinq grands championnats (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France) ayant tiré au but plus de cinquante fois cette saison, Dries Mertens possède le plus mauvais ratio : 23,3% de réussite. Il devance, dans ce classement, Joao Felix (28%, Atletico Madrid) et Gaëtan Charbonnier (31.3%, Stade brestois).

Certes l'attaquant de Naples, qui semble disputer sa dernière saison chez l'actuel 6e du championnat italien, traverse un exercice plus difficile ('seulement' 6 buts en 21 matches de Serie A), mais le Belge de 32 ans a tout de même rejoint Marek Hamsik au premier rang des buteurs de l'histoire de la formation napolitaine (121 réalisations).