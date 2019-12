2 buts, 1 assist, 1 penalty offert : un grand Lukaku face au Genoa

L'Inter Milan a facilement pris la mesure de Genoa samedi lors de la 17e journée du championnat d'Italie de football (4-0). Romelu Lukaku a signé un doublé (31e, 71e).

Après avoir ouvert la marque (31e), Lukaku a aussi distillé sa première passe décisive en championnat sur le but de Roberto Gagliardini (33e). Sebastiano Esposito a marqué le troisième but interiste sur penalty (64e), un penalty que Big Rom a décidé de lui laisser pour lui permettre de devenir le plus jeune buteur de l'Inter en Serie A. Encore servi par Andrea Candreva, Lukaku a signé un doublé (71e), qui lui vaut de prendre la deuxième place du classement des buteurs avec 12 goals derrière Ciro Immobile de la Lazio (17).

Grâce à ce succès, les Nerazzurri rejoignent la Juventus à la première place (42 points). Genoa, qui reste sur une série de huit matches sans victoire, est avant-dernier (11 points).