122 buts : Dries Mertens meilleur buteur de l'histoire de Naples

L’attaquant du Napoli a marqué son 122e but pour le compte de Naples ce samedi face à l'Inter, en Coupe d'Italie. En octobre, il avait déjà marqué l’histoire des "Azurros" en égalant, puis en battant donc le record de Diego Maradona (115 buts). C’était contre Salzbourg en Ligue des Champions.

Aujourd’hui, il a franchi un palier supplémentaire. Avec 122 roses, il dépasse Marek Hamsik. Dries Mertens est définitivement dans la légende de son club. Ce qui très certainement augmentera son statut d'icone au sein du club de Gennaro Gattuso. La légende raconte que si la ville située à proximité du Vésuve compte 1 million d'habitants, Mertens a signé un selfie avec chacun d'entre eux.

La raison de cet amour irrationnel ? Les buts encore et toujours. Un triplé et un quadruplé en 2016 et le voici deuxième meilleur buteur de la Serie A derrière Edin Dzeko. Cette saison-là, il avait inscrit 34 buts dont 28 en championnat. Après, il a aussi dépassé le Roi Diego et donc Hamsik, ancien capitaine emblématique du Napoli. Cela aide un peu...

Avant lui, d’autres Belges actuels ont aussi marqué l’histoire de leur club respectif.

Romelu Lukaku (Everton)

Romelu Lukaku cartonne à Anderlecht et puis signe à Chelsea en 2011. Il ne parvient pas à s’épanouir et transite alors par West Bromwich avant d’aboutir à Everton où il explose complètement. Le 5 mars 2017, il marque lors de la défaite d’Everton à Tottenham (3-2). Il enchaîne avec un doublé contre Hull City le week-end suivant. Lukaku s’inscrit, pour de bon dans l’histoire des Toffees. Avec 61 buts marqués en 130 apparitions, il renvoie aux oubliettes les 60 buts (en 239 matches) de l’Ecossais Duncan Ferguson.

C’est l’année de tous les records pour lui. Lukaku devient le premier joueur d’Everton à atteindre les 20 buts en une saison. Il est aussi le 4e joueur dépassant le cap des 80 roses en Premier League avant 24 ans derrière Owen, Fowler et Ronney. Avec 25 buts, il termine 2e meilleur buteur du championnat derrière Harry Kane. Au total le bilan de Romelu Lukaku à Everton est de 87 réalisations.

Eden Hazard (Chelsea)

L’attaquant belge est arrivé en 2012 à Chelsea. Il a dû attendre la saison dernière pour entrer dans le top 10 des meilleurs buteurs des Blues. Contre Cardiff City, il pose sa griffe sur le large succès de Chelsea (4-1) en plantant 3 pions. Il a d’abord rejoint Barry Bridges à la 10e place avant de le dépasser avec un total de 94 buts. Le record est détenu par Frank Lampard (211 buts).

Thorgan Hazard ( Borussia Mönchengladbach et Dortmund)

Le petit frère d’Eden est devenu la saison dernière le meilleur buteur belge de l’histoire de la Bundesliga. Un total de 34 buts qui lui permet de dépasser celui d’Emile Mpenza. Le record de l’ancien joueur de Schalke a tenu 13 ans. Derrière Thorgan Hazard et Emile Mpenza, on retrouve Roger Van Gool (28), Marc Wilmots (27) et Daniel Van Buyten (27).