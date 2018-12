Yaya Toure et l'Olympiacos se séparent après trois mois

Yaya Touré et son club grec de l'Olympiacos Le Pirée ont décidé de mettre fin à leur collaboration après seulement trois mois, a annoncé mardi le club grec. L'ancien joueur de Beveren, du FC Barcelone et de Manchester City, 35 ans, était retourné en septembre au sein d'un club où il avait évolué entre juillet 2005 et août 2006 avant de partir l'AS Monaco.

Touré n'a pas convaincu son entraîneur Pedro Martins dans les cinq matches qu'il a disputés. Le milieu de terrain ivorien et l'actuel 3e du championnat en Grèce se sont séparés d'un "commun accord" précise le communiqué de l'Olympiacos.

Quadruple footballeur africain de l'année, Yaya Touré a remporté la Ligue des champions et d'autres titres avec le FC Barcelone, trois Premier League avec Manchester City et une Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire qu'il a également représentée à trois Coupes du Monde.