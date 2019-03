Wayne Rooney s'offre un premier triplé en MLS

L'ancien international anglais Wayne Rooney a inscrit son premier triplé depuis son arrivée en MLS lors de la large victoire (5-0) de D.C. United face au Real Salt Lake, samedi.

L'ancien attaquant de Manchester United, arrivé en MLS en juillet 2018, a marqué les trois premiers buts de son équipe. Il a ouvert la marque sur penalty à la 34ème minute, puis a doublé la mise sept minutes plus tard d'une balle piquée au dessus du gardien après un mauvais renvoi du Real Salt Lake.

Pour son troisième but (65'), l'Anglais de 33 ans a repris un centre en retrait de Junior Moreno et a fusillé le gardien adverse.

Wayne Rooney a également participé à la construction du quatrième but, puisqu'il a démarqué son coéquipier Lucas Rodriguez (76').

Grâce à cette victoire, D.C. United a pris les commandes de la conférence Est avec sept points en trois matches.

"Le premier but et le premier carton rouge ont changé la donne. Alors qu'on s'attendait à un match difficile, la soirée a été plutôt facile à gérer", a souligné Wayne Rooney, qui avait marqué 12 buts en vingt matches de championnat la saison dernière. "C'est toujours bien de marquer trois buts, mais je suis surtout content pour l'équipe. Cela fait trois matches de suite qu'on n'a pas encaissé de but, notre défense fonctionne bien et travaille dur", a-t-il ajouté.