Une semaine après sa désillusion contre Manchester, le PSG réagit à Dijon avec un assist pour Meunier

Le PSG a remporté mardi à Dijon son match d'alignement comptant pour la 18e journée du championnat de France de football (0-4). Thomas Meunier, auteur de l'assist sur le dernier but, a participé à cette première rencontre après l'élimination en Ligue des Champions contre Manchester United.

Initialement prévue mi-décembre, cette rencontre avait été reportée sur demande de la préfecture dans le contexte des manifestations des "gilets jaunes". Le PSG s'est installé d'emblée dans le camp dijonnais et il a rapidement trouvé la faille par Marquinhos, qui a coupé la trajectoire du ballon au premier poteau sur un coup de coin d'Angel Di Maria (7e, 0-1). Comme les Parisiens n'ont pas imprimé un rythme effréné à la rencontre, les Bourguignons ont fait bonne figure mais n'ont cependant pas inquiété Alphonse Areola. Par contre, sur un centre de Layvin Kurzawa, Kylian Mbappé n'a pas laissé passer l'occasion d'inscrire son 25e but en championnat (40e, 0-2). Le break était fait et sur coup franc, Di Maria a encore prouvé qu'il y avait une classe de différence entre les deux équipes (50e, 0-3). La 24e victoire étant acquise, Thomas Tuchel a sorti simultanément Kurzawa, Di Maria et Christopher Nkunku (76e). Monté au jeu, Maxim Choupo-Moting a encore alourdi la marque sur un assist de Meunier (90e+2, 0-4).